Winkeliers Heemstede milieubewust en houden deuren dicht

HEEMSTEDE -Steeds meer winkeliers in Heemstede houden hun deuren dicht in de winter, om energie te besparen. Dat is beter voor het milieu en voor de portemonnee van de winkeliers. "We krijgen alleen maar positieve reacties", vertelt Rogier Heijn van de winkeliersvereniging.

Zo'n twee jaar geleden nam de gemeente Heemstede het initiatief om bordjes te laten maken waarop staat dat de winkel open is, maar dat de deur dicht is om energie te besparen.

Eind 2018 werden de bordjes voor het eerst uitgedeeld. "We hebben ze bij alle winkeliers langs gebracht en er waren er twee die de bordjes niet wilden hebben", vertelt Mireille Middendorp van de gemeente Heemstede. "De meesten waren er heel blij mee."

Ze hangen in winkels aan de Binnenweg, de Zandvoortselaan en aan de Jan van Goyestraat.

Volgens Rogier helpen de bordjes. "Het is een stukje communicatie naar de klanten toe. Zo weten ze dat we open zijn en dat ze naar binnen kunnen."

Gewoon naar binnen

Inmiddels lijkt zo'n beetje iedereen eraan gewend in Heemstede. De meeste Heemstedenaren laten in een reactie aan NH Nieuws weten, zich niet te laten weerhouden door een gesloten deur. "Als ik ergens naar binnen wil, dan stap ik gewoon naar binnen", vertelt een mevrouw aan de Binnenweg.

Desondanks zijn er ook winkeliers die hun deuren open houden ook op de winterse dagen. Bij schoenenzaak Kaptein hangt wel een bordje, maar staan de deuren ook wel open overdag.

Klantvriendelijker

"Wij hebben een apparaat wat ervoor zorgt dat de kou niet naar buiten kan. Als er weinig wind staat en het is niet zo koud, dan zetten we de deuren 's middags wel open. Bewustwording is goed, maar het is wel klantvriendelijker als je de deuren kan open zetten", vertelt Mariska Kaptein.

Rogier Heijn, die zelf ook eigenaar is van Boulangerie Oscar, merkt eigenlijk weinig verschil sinds hij de deur dicht heeft. "We zijn ooit begonnen met een open deur, maar nu doen we dat niet meer. We hebben een deur die voor de helft open kan en bij goed weer doen we dat. De klanten blijven wel komen, of de deur nu open of dicht zit."

Winkeliers die ook een bordje willen, kunnen deze ophalen bij het gemeentehuis van Heemstede.