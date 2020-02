Verwarde man die auto's probeerde te kapen blijft drie maanden langer vastzitten

Het voorarrest van de Alkmaarder met een verstandelijke beperking, is verlengd met negentig dagen. Dit bevestigt de rechtbank aan NH Nieuws. Het is niet bekend of de man in een normale gevangenis zit, of omdat hij vanwege zijn beperking onder speciale begeleiding staat.

De 24-jarige man probeerde op 21 januari op klaarlichte dag auto's te kapen in de omgeving van Wognum. Hij viel hierbij onder andere een zwangere vrouw lastig, die hij uit haar auto probeerde te trekken.

De man was diezelfde middag verhuist naar de Leekerweidegroep. Hij kwam daar verward aan maar zijn begeleiders zagen verder geen aanleiding dat 'dit zou kunnen gebeuren'.