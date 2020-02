Grote hoeveelheden drugs gevonden bij rioolonderzoek in Beverwijk

BEVERWIJK - Bij een onderzoek naar de rioolkwaliteit in Beverwijk is een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Het gaat om hoge concentraties cannabis, cocaïne en methamfetamine. In het rapport wordt gesteld dat de hoeveelheid verdovende middelen een stuk hoger is dan in andere onderzochte gemeenten.

De resultaten zijn gemeten in 2018 en de raadsleden zijn er in juni vorig jaar over geïnformeerd. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er begin van dit jaar gesprekken gevoerd met onder andere de politie en GGD Kennemerland om een beeld te krijgen van 'de problematiek rond middelengebruik in de gemeente Beverwijk'.

Initiatieven

De resultaten van de gesprekken met de maatschappelijke partners worden in het tweede kwartaal van dit jaar besproken tijdens een expertmeeting. "Er wordt dan besproken welk beeld er bestaat over het drugsgebruik in Beverwijk. Er zal ook met de vakafdeling van het Trimbos Instituut worden afgestemd welke initiatieven er worden opgesteld voor de preventie van het probleem", valt te lezen in het rapport.

De onderzoekers stellen dat dit rapport geen inzicht geeft in de mate van handel in Beverwijk.