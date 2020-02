Buurvrouw start petitie tegen gedwongen vertrek van Amsterdamse broertjes Erdem en Furkan

AMSTERDAM - Ze zijn geboren in Amsterdam en wonen hier al hun hele leven. Toch moeten Erdem (15) en Furkan (18) Aslan met hun ouders het land verlaten. Hun vader beschikt namelijk niet over de juiste papieren. Maar een buurvrouw van het gezin laat het daar niet bij: zij is een petitie gestart.

Ondanks een uitspraak van de Raad van State hoopt het gezin nog steeds niet terug te hoeven naar Turkije. "Ik ben een beetje bang", vertelde Erdem eerder voor de camera van AT5. "Ik kan de Turkse taal niet goed verstaan en ik heb geen vrienden daar. Ook heb ik echt geen idee wat ik daar ga tegenkomen, het is heel anders dan Nederland." Hoewel beide jongens in Nederland geboren werden, hebben zij niet de Nederlandse nationaliteit en dat komt omdat hun beide ouders die ook nooit gekregen hebben. Vader Recep, die dertig jaar geleden naar Nederland kwam, werkte jaren in een restaurant. Toen dat bedrijf in de problemen kwam, bleken ook de papieren van Recep niet in orde. Het gevolg is dat het hele gezin terug moet naar Turkije.