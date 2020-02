Noordkop & Texel Bewoners komen met schrik vrij: 'Brand in loods is aangestoken'

SCHAGEN - "Brandstichting...sowieso!" Buren weten het zeker: de brand die afgelopen nacht in een schildersopslagplaats in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Witte Paal woedde, is aangestoken. Het zou gaan om een vergeldingsactie door iemand uit de drugswereld, zeggen ze. "Hij werd bedreigd, dus valt er niet veel aan te raden."

Omdat de verdieping boven de bedrijven wordt bewoond, mag het een klein wonder heten dat er niemand gewond is geraakt. Bewoonster Denise Raaphorst probeert telefonisch van alles te regelen met haar werk: "Ik kwam vannacht thuis van het stappen toen ik plotseling knallen hoorde. Even later sloegen de vlammen uit het pand. Ik dacht alleen maar aan mijn katten."

Volgens Denise zijn er al vaker problemen geweest met de eigenaar van de verbrande loods. De politie bevestigt dat er in het pand eerder hennep gekweekt is. Ook nu zouden lampen zijn gevonden die voor hennepteelt gebruikt kunnen worden. Ook de huurderskoepel De Onderste Steen is flink gedupeerd door de brand. Voorzitter Henk van Gameren loopt met een kratje papieren naar buiten: "Wij zitten hier boven de loods. Er staat twintig jaar informatie van vijf huurdersverenigingen opgeslagen. Dat is grotendeels verloren." Mazzel Denise Raaphorst kan voorlopig bij haar ouders terecht, maar de schrik zit er goed in: "Het gaat hier al vaker fout en je weet niet wat voor brandbare spullen er allemaal staan. Volgens de brandweer hebben we mazzel dat er stenen muren tussen de ruimtes zitten, anders was de hele loods weggeblazen."