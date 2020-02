Zes jaar cel en tbs voor verkrachten en doden van Rinia Chitanie

AMSTERDAM - Huruy G., de man die de 68-jarige Rinia Chitanie verkrachtte en doodde, is door de rechter tot zes jaar cel veroordeeld. Ook is hem tbs met dwangverpleging opgelegd.

De rechtbank acht bewezen dat de 20-jarige statushouder Huruy G. op Eerste Paasdag Rinia Chitanie heeft verkracht en haar ernstig mishandelde. Chitanie raakte zwaargewond en overleed twee maanden later aan haar verwondingen.

Lagere straf

De opgelegde straf is lager dan de straf die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Het OM wilde dat G. zeven jaar onvoorwaardelijke celstraf zou krijgen en tbs met dwangverpleging.

De rechter koos daar niet voor, onder meer omdat er geen sprake zou zijn geweest van voorbedachte rade. Huruy G. wordt daarom veroordeeld voor doodslag, niet voor moord.

"Ik ben het gewoon vergeten"

Op de zitting twee weken geleden vertelde G. dat hij zich weinig meer kon herinneren van de betreffende dag. "Ik kan het niet weergeven, ook niet wat ik toen heb verklaard", zei hij tegen de rechter. "Ik ben het gewoon vergeten." Hij verklaarde niet het plan te hebben gehad iemand te verkrachten of vermoorden.

Psychose

Uit het gedrag en de getuigenverklaringen zou wel blijken dat G. op de fatale avond in een psychose verkeerde. De rechter acht dat bewezen en stelt dat G. sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Ook daarom krijgt hij een lagere straf opgelegd.

Eerder werd G. al opgenomen in een GGZ-instelling. Hij slikt sindsdien medicijnen, die mogelijk invloed hebben gehad op zijn gedrag.

"Ze was onherkenbaar"

De familie van Rinia Chitanie reageerde tijdens de vorige zitting al op de vreselijke gebeurtenis. Een broer van het slachtoffer maakte toen gebruik van het spreekrecht.

"Het was erg confronterend omdat wij Rinia 51 dagen lang hebben zien vechten in he ziekenhuis en in de hospice, ten gevolge van haar vreselijke verwondingen", vertelde hij. "Ze was onherkenbaar. Haar vriendelijke, mooie en gave gezicht was helemaal ingedeukt."