Eigenaresse Chinees restaurant Aalsmeer houdt zaak langer dicht na China-reis

De in Amstelveen gevestigde horecavereniging adviseert medewerkers van Chinese restaurants die momenteel in China zijn, daar in ieder geval nog twee weken (incubatietijd) te blijven, en terug te keren als ze in de tussentijd geen griep hebben gekregen.

Medewerkers die wel binnen nu en twee weken willen terugkeren, zouden na aankomst in Nederland op vrijwillige basis twee weken in quarantaine moeten worden geplaatst, zegt woordvoerder Shella Cortissos tegen NH Nieuws.

Met dat advies gaat de horecavereniging verder dan het RIVM, erkent Cortissos. Het RIVM ziet geen reden om mensen die recent China hebben bezocht en geen symptomen hebben van de werkvloer te weren. Wie in miljoenenstad Wuhan (bron van de virusuitbraak) is geweest én grieperig is, moet wel thuisblijven, stelt de het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Tijdelijke sluiting niet geadviseerd

De horecavereniging benadrukt dat ze restauranteigenaren niet heeft geadviseerd de deuren voor twee weken te sluiten, zoals de boodschap van restaurant Bamboehof kan worden geïnterpreteerd.

De eigenaresse van Bamboehof vertelt desgevraagd dat ze net terug is van een vakantie in China. Hoewel zij en haar personeel niet in Wuhan zijn geweest en geen symptomen hebben, neemt ze graag het zekere voor het onzekere. "Dat is beter voor de klanten", zegt ze. "Zeker in de horeca."