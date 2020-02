Alkmaarse Galeyn op weg naar het Songfestival: "Dit staat bovenaan mijn bucketlist"

ALKMAAR - Galeyn Tenhaeff is onze Noord-Hollandse troef tijdens het Eurovisiesongfestival. De 23-jarige componist uit Alkmaar heeft een liedje geschreven voor Noorwegen. Met het nummer Pray For Me staat hij daar in de nationale finale. En dat is een droom die uitkomt. "Dit is iets wat ik al heel lang wil. Het staat bovenaan mijn bucketlist."

Hoewel hij felblond haar en een niet alledaagse naam heeft, verzekert Galeyn dat er geen Noors bloed door zijn aderen stroomt. De liedjesschrijver schreef al eerder liedjes voor Ronnie Flex, Tino Martin en zangeres Maan.

Via vrienden die al eens nummers geschreven hadden voor het Eurovisiesongfestival kwam zijn liedje in Noorwegen terecht. "Het was best wel een verrassing. Ik werd in november gebeld dat het liedje was uitgekozen en toen dacht ik; 'yes, ik heb een kans om in het Songfestival terecht te komen'."

Uniek

Het liedje, dat gezongen wordt door de 18-jarige Kristin Husøy, heeft iets weg van de muziek van Adele. "Dat is zeker een inspiratie. Ik wilde graag een tijdloos nummer maken en vooral het feit dat een meisje van achttien een oude soulachtige song zingt maakt het wel uniek. Bij het Songfestival zitten veel liedjes die enorm overgeproduceerd zijn daardoor springt dit er wat meer uit."

Op 15 februari wordt het spannend voor Galeyn. Dan wordt zijn liedje samen met negen andere liedjes uitgevoerd in de finale van het nationaal songfestival in Trondheim in Noorwegen. "Ik geloof zelf heel erg in het nummer maar ik ben al heel erg blij dat we al hier staan. Het staat ook gewoon goed op je cv. We gaan het zien!"