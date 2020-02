Tóch hotel in pand voormalig Witte Theater in IJmuiden

IJMUIDEN – Er komt toch een hotel in het pand waar het Witte Theater in IJmuiden voorheen huisde. Ondernemer Joe Xie heeft definitief groen licht gekregen voor zijn plannen met de locatie. Eerder moest de oorspronkelijke ontwikkelaar Stolk en Morssinkoff haar hotelplannen wegens financiële tekortkomingen laten varen.

Xie is ook eigenaar van het Augusta hotel aan de Oranjestraat. Naast een tweede hotel wil hij graag een aantal extra voorzieningen gaan aanbieden op de locatie van het Witte Theater.

"Het gaat om een hotel, restaurant, café en werkruimtes. Hoe deze faciliteiten er in de praktijk gaan uitzien wordt op dit moment uitgewerkt: Het plan dat we bij de gemeente hebben ingediend is een globaal plan."

Duurzaam

Xie wil zijn nieuwe hotel graag op een duurzame manier vormgeven: "Het gaat om kleine dingen die je ook in veel andere hotels ziet. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie van het pand en het energieverbruik op de kamers. Zo zie je in veel moderne hotels dat de lichten en verwarming uit gaan als de gast zijn of haar kamer verlaat."

De ondernemer is ook van plan om gasten actief aan te sporen om rekening te houden met hun verbruik. "Naast deze maatregelen gaan we gasten er persoonlijk op wijzen om zuinig om te gaan met de energie die zij gebruiken."