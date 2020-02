Werkstraf en rijontzegging voor chauffeur Porsche-crash in Bergen

BERGEN - De 31-jarige Ennes I. uit Alkmaar krijgt 160 uur taakstraf en een rijontzegging van twaalf maanden naar aanleding van het heftige ongeluk dat hij veroorzaakte in mei vorig jaar in Bergen. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vandaag besloten.

Volgens de rechtbank reed de man veel te hard toen hij met een geleende Porsche 911 Turbo op de Bergerweg bij een wegversmalling de macht over het stuur verloor. Ennes I. kwam in de berm terecht waarna hij twee bomen en een lantaarnpaal raakte. Bij het ongeluk raakte een van de inzittende zwaar gewond.

Gaspedaal ingetrapt

Volgens de rechtbank is uit datagegevens gebleken dat hij minstens 100 kilometer per uur moet hebben gereden op de weg waar 50 is toegestaan. "Hij heeft het gaspedaal flink ingetrapt en heeft daardoor de auto niet op de rijbaan kunnen houden. Dat het niet erger is afgelopen is niet dankzij maar ondanks het rijgedrag van de verdachte."

Tijdens de inhoudelijke zitting pleitte de advocaat van de verdachte voor vrijspraak. De verdachte vond zelf dat hij al genoeg gestraft was nu hij door het ongeval in Bergen met de nek wordt aangekeken. Ook is hij zijn baan kwijtgeraakt en heeft hij aan het voorval PTSS overgehouden. De rechter ging echter mee met de eis van de officier van justitie