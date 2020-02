Grote onrust in Akersloot over komst containerwoningen voor statushouders

"Er is, blijkt nu, zelfs geheimhouding opgelegd op de bewuste locaties, om geen onrust te creëren. Wij denken dat die geheimhouding is gedaan om de plannen er door te drukken. En nu worden we achteraf uitgenodigd voor een inloopavond volgende week. Wat we daar nog kunnen zeggen is ons niet duidelijk. Het gaat gewoon door, dus misschien dat we nog iets over de kleur van de woningen mogen zeggen", aldus Kok.