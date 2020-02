Vrachtwagenchauffeur ontkent bewust drugsgebruik voor ernstig ongeluk op N9

BURGERBRUG - Dat hij in september 2017 op de N9 bij Burgerbrug een ongeluk had veroorzaakt waarbij een 46-jarige vrouw ernstig gewond raakte, dat ontkende vrachtwagenchauffeur Leendert van R. (63) uit Gouda niet. Maar dat hij vooraf aan het ongeluk bewust drugs had ingenomen, dát was volgens hem niet het geval. "Ik dacht dat het gewoon pijnstillers waren." Hij moest zich vandaag verantwoorden voor de rechter.

Dit bleek een fatale combinatie te worden met de vermoeidheid van een lange rit op de vrachtwagen. Toen hij in de ochtend van 19 september 2017 op de N9 bij Burgerbrug reed, keek hij naar eigen zeggen even vlug op zijn tachograaf om te zien hoe lang hij nog mocht rijden. In die korte tijd raakte hij van de weg en kwam hij in de berm terecht. Dankzij een, naar eigen zeggen, paniekreactie stuurde hij terug en schoot hij weer de weg op. Op de andere weghelft reed het toen 46-jarige slachtoffer die de vrachtwagen niet meer kon ontwijken. Ze werd met haar auto vol geraakt door Van R.

Hij had een paar dagen voor de bewuste botsing een ongeluk met een container gehad waardoor hij veel pijn had aan zijn been, arm en kin. "Ik had daarvoor aspirientjes ingenomen, maar ik had er niet genoeg van in huis", vertelde Van R. vanochtend in de rechtbank van Alkmaar waar hij terechtstond. Daarom vroeg hij collega's om een pilletje. Van een collega-chauffeur kreeg hij 'een handjevol'. "Ik ging er vanuit dat het pijnstillers waren en nam ze zonder te kijken in." Dat bleek echter niet zo te zijn: het was in werkelijkheid amfetamine.

Een vriendin van het slachtoffer las namens haar een emotionele verklaring voor. "Hij heeft zijn rijbewijs terug en kan weer verder leven zoals voor het ongeluk, maar ik word nooit meer zoals ik was."

Ze vertelde een gebroken borstbeen, gekneusde ribben en een hersenschudding aan de klap te hebben overgehouden. "Ik heb tot op de dag van vandaag last van het ongeluk, net als mijn dochter van tien. Ik ging te snel weer aan het werk, waardoor ik weer in het ziekenhuis terechtkwam waar bleek dat het borstbeen niet goed was hersteld. Ik sta nog steeds onder behandeling van een fysiotherapeut en mijn dochter gaat naar een kinderpsycholoog omdat ze bang is dat ze haar moeder zal verliezen."

'Fit genoeg'

De chauffeur vindt dat hem niet veel valt te verwijten. Hij ziet het als een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hij was namelijk fit genoeg om te rijden, vindt hij zelf: "Anders had ik het niet gedaan", benadrukt hij.

Dat een getuige heeft gezien dat hij al vanaf golfbaan Sluispolder in Alkmaar slingerend over de weg reed, kon hij zich niet herinneren. Hij kon zich evenmin herinneren een auto te hebben gezien op de andere weghelft, ondanks dat hij dat wel op de dag van het ongeluk had verklaard aan een agent. Daarin zei hij 'in een flits een auto te hebben gezien', maar niet had gemerkt dat hij die ook had geraakt. Hij was na de klap doorgereden en stond bij 't Zand stil met een lekke band. Van R. gaf aan dat het geen poging was geweest om te vluchten: hij had geprobeerd om te keren om te zien wat er was gebeurd.

De officier van justitie vindt dat hem verweten kan worden 'verwijtbaar onvoorzichtig te hebben gehandeld'. Als beroepschauffeur mocht van hem meer worden verwacht over wat te doen als je in de berm belandt dan van een gewone automobilist. Bovendien twijfelt ze of hij wel voldoende alert was dankzij de vermoeidheid en het gebruik van drugs. "U had moeten stoppen en langzamer moeten rijden na het ongeluk. En na de botsing had u in uw spiegels moeten kijken en hebben opgelet op het verkeer." Ze vindt het moeilijk te geloven dat hij niet heeft gemerkt een auto te hebben geraakt. "Het moet namelijk een flinke klap zijn geweest."

'Beruchte weg'

De eis is 200 uur werkstraf of 100 dagen hechtenis. Daarnaast vraagt ze om ontzegging van de rijbevoegdheid van 3 jaar. De advocaat van Van R. wijst erop dat de N9 een 'beruchte weg' is en dat door het weghalen van grasmatten de berm bij de bewuste plek in Burgerbrug gevaarlijk slap is geworden. "Het hoogteverschil is daar 8 centimeter en te pas en te onpas belanden auto's er naast de weg."

Bovendien is de drugstest te laat gedaan, vindt hij, en kan daarom niet met zekerheid worden gesteld of de drugs vlak voor het ongeluk zijn ingenomen (en dat ze dus nog niet werkten) of dat ze al langer in zijn lichaam zaten. Daarnaast benadrukt hij dat de chauffeur zelf ook slachtoffer is, aangezien hij door het ongeluk zijn baan is kwijtgeraakt (hij zat ruim een jaar zonder rijbewijs) en nog altijd werkloos is. Hij heeft daarom om vrijspraak gevraagd.

De rechter doet over twee weken uitspraak.