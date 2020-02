De Peiling: Maak vaderschapsverlof net zo lang als zwangerschapsverlof

Gendergelijkheid

Het doel van de maatregel is onder meer om gendergelijkheid te bevorderen. Zo zorgt een langer partnerverlof voor een eerlijkere verdeling van zorgtaken. Dat zou ook effect moeten hebben op gelijke beloning voor gelijk werk, zegt de Finse minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Aino-Kaisa Pekonen.

Loonkloof

Vooral vrouwen zijn van oudsher langer niet aan het werk na het krijgen van een kind, en gaan nadien ook vaker minder werken. Dat heeft een negatieve invloed op het loon van vrouwen. Door een gelijkere verdeling, zou dit effect kleiner worden of mogelijk zelfs verdwijnen.

Meer baby's

De maatregel moet ook het teruglopende geboortecijfer opkrikken. Daarmee volgt Finland het voorbeeld van landen als Zweden en IJsland, waar socialere verlofregelingen het aantal geboortes ten goede zijn gekomen.

Wat vind jij?

Moeten we ook hier in Nederland het vaderschapsverlof net zo lang maken als het zwangerschapsverlof ja of nee? We horen graag hoe jij daar over denkt