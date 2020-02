Buurtpreventie Niedorp nu al een succes: 'Nul inbraken deze maand'

Rond 20.30 uur stappen Mike Timmer en Sven Brandsma naar buiten, voorzien van speciale hesjes en een goede zaklantaarn. "Ik heb me aangemeld, omdat ik al eerder met de wijkagent heb gewerkt. Ik maak vaker in de avond een wandelingetje met mijn vrouw of met vrienden, maar nu met een hesje en een titel," vertelt buurtcoördinator Mike Timmer aan NH Nieuws.

Het buurtteam is opgericht door wijkagent Bas Dirkmaat: "Er waren in korte tijd zoveel woninginbraken en autoinbraken. Ik had zoiets; daar moeten we wat aan doen. Deze mensen wonen hier en ze kennen de straat. Sinds de oprichting van het buurtpreventieteam is er niets meer gebeurd. Daar doen we het voor."

Alert

Voor Mike en Sven telt behalve de veiligheid ook het gevoel van saamhorigheid in het dorp. Sven: "We worden aangesproken door buurtbewoners en door onbekenden en je wordt met elkaar wat alerter."

Wijkagent Bas Dirkmaat hoopt dat bewoners in de omliggende dorpen als 't Veld, Kolhorn Zijdewind en Lutjewinkel zich ook aanmelden voor de buurtpreventie.