Volg de Wob en zie hoe snel gemeenten informatie verstrekken

NOORD-HOLLAND - Hoe snel geeft jouw gemeente antwoord op vragen die te maken hebben met het aantal stukken dat geheim gehouden is? Je kan het proces vanaf nu continu volgen.

Joost Lammers / NH Nieuws

Jaarlijks vraagt NH Nieuws aan gemeenten om het aantal geheimhoudingen en de onderwerpen waarop deze betrekking hebben te openbaren. Inmiddels is daardoor al vanaf 2014 bekend hoe vaak dat gebeurt.

De afgelopen jaren stijgt het aantal documenten dat niet toegankelijk is voor inwoners. In 2014 gebeurde dat 640 maal en bij het meest recente onderzoek in 2018 was dat aantal fors gestegen naar 1076.



Reden onderzoek

Overheden horen zo openbaar en transparant mogelijk te opereren, maar kunnen documenten onder bepaalde voorwaarden ook geheim verklaren. Inwoners en journalisten lopen daar regelmatig tegenaan als ze meer inzicht willen krijgen in de inhoud van plannen, besluiten en beweegredenen van politici.

Normaal zie je als bezoeker van onze website de resultaten van een onderzoek, nu willen we je ook de mogelijkheid geven om de tussenstappen te volgen. Via de speciale dossierpagina 'Volg de Wob' is daarom continu te volgen hoe het staat met de beantwoording van ons beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zo willen we als redactie inzicht geven in hoe we te werk gaan en hoe snel gemeenten daar op reageren.