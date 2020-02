'Tweede rode kaart en penalty in wedstrijd tegen Chelsea waren fout arbitrage'

AMSTERDAM - Ajax is zeer ernstig benadeeld in de Champions League, is de conclusie die getrokken kan worden naar aanleiding van een discussie tijdens de winterbijeenkomst van topscheidsrechters van de UEFA. Ajax had namelijk geen tweede rode kaart en penalty tegen mogen krijgen in de uitwedstrijd tegen Chelsea.

Op de scheidsrechtersbijeenkomt in Mallorca werd onder andere aandacht besteed aan de Champions League wedstrijd van Chelsea tegen Ajax. Dat schrijft De Telegraaf. Niet als voorbeeld van een arbitrale topwedstrijd, maar juist om te laten zien hoe het niet moet.

Spel had stilgelegd moeten worden

De wedstrijd zal menig Ajacied nog in het geheugen gegrift staan: het duel dat binnen een paar minuten veranderde van hemel naar hel. Ajax stond op Stamford Bridge met 2-4 voor, toen scheidsrechter Gianluca Rocchi zag hoe Daley Blind een foute tackle maakte. Vervolgens liet hij het spel doorgaan en kreeg Joël Veltman de bal in het strafschopgebied op de hand. Zowel Blind als Veltman kregen rood en de bal ging op de stip.

Maar dat had eigenlijk helemaal niet gemogen, zo oordeelden de Europese topscheidsrechters op Mallorca. Na de overtreding van Blind, die hem terecht een tweede gele kaart kostte, had het spel stilgelegd moeten worden. Veltman had geen rode kaart mogen krijgen en de strafschop had niet gegeven mogen worden. Bovendien had de VAR de hele situatie nog terug kunnen draaien, zo schrijft de krant.

Dat gebeurde allemaal niet en Ajax speelde na een kolkend kwartier nog met 4-4 gelijk en verloor twee hele dure punten. Precies die punten had Ajax nodig gehad om door te bekeren in de Champions League.

'Het is pijnlijk'

Voor Ajax-directeur Edwin van der Sar komt het nieuws niet als een verrassing. Toch zit het hem nog altijd niet lekker. "Ik word er weer aan herinnerd en het is pijnlijk, ja. De beslissingen bij die spelsituatie hadden zoveel invloed op de wedstrijd. En uiteindelijk op de eindstand in de poule. We speelden dat duel erg goed, stonden ruim voor en stevenden af op een zekere overwinning. Ik blijf erbij dat we het verdienden om in de Champions League te overwinteren."