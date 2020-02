Minister logeerde vannacht in Aalsmeer om hinder Schiphol zelf te ervaren

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft vannacht in Aalsmeer gelogeerd om zelf de vliegtuighinder van Schiphol te kunnen ervaren. Daarmee komt Van Nieuwenhuizen haar belofte na die zij vorig jaar september voor de camera van NH Nieuws maakte. Aan de logeerpartij is van te voren geen ruchtbaarheid gegeven om te voorkomen dat het nachtelijk bezoek zou worden aangegrepen om te gaan protesteren tegen de groei van Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De oproep om zelf eens de hinder van Schiphol 's nacht te komen ervaren kwam van voormalig wethouder Robbert-Jan van Duijn van Aalsmeer. Van Duijn is sinds maandag burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Nieuwkoop, maar werd tijdens zijn wethouderschap het gezicht van de Aalsmeerse strijd tegen het groeiende Schiphol.

Daad bij het woord

Vier maanden na Van Nieuwenhuizen's toezegging heeft ze de daad bij het woord gevoegd en heeft ze in Aalsmeer gelogeerd. Bij wie ze heeft gelogeerd wil de gemeente pas vanochtend bekendmaken.

Van Nieuwenhuizen praat vanochtend met burgemeester Gido Oude Kotte en de gemeenteraad van Aalsmeer na over haar overnachting onder de rook van Schiphol. Na het gesprek reageert ze ook voor camera op NH Nieuws over haar ervaring.

'Duidelijk hoorbaar'

Eerder sliep het Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) al eens een nachtje in Aalsmeer. Volgens hem waren de vliegtuigen met het raam open duidelijk hoorbaar. Een aantal Kamerleden was in november in Aalsmeer om de overlast zelf eens mee te maken.

Van Nieuwenhuizen maakt bekend dat ze een nacht in Aalsmeer komt logeren: