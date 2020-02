Stroomstoring in Aalsmeer, huishoudens al uren zonder elektriciteit

Er is al enige tijd een monteur in de buurt van de Uiterweg om de storing te verhelpen, laat Liander weten. Het was in eerste instantie de verwachting de stroomstoring rond 5.00 uur te hebben opgelost, inmiddels wordt ingezet op 07.00 uur.

Het is onduidelijk hoeveel woningen er precies zonder stroom zitten en wat de oorzaak van de storing is.