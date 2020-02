Chinese matrozen vast op schip in Amsterdamse haven vanwege coronavirus

AMSTERDAM - De bemanning van een Chinees schip zitten al dagen vast op hun schip in het Westelijk Havengebied. Ze kunnen niet terug naar hun land door het coronavirus. Ze zouden deze week in Amsterdam worden afgelost door een nieuwe ploeg uit China, maar door het coronavirus kan die ploeg niet komen.

Een van de bemanningsleden is erg bezorgd, maar dan vooral om zijn familie in China. "Er zijn al twintigduizend mensen ziek, ik maak mij erg zorgen over mijn familie. En ik mis ze heel erg", aldus Pei yun Zhou. "We zitten al bijna 11 maanden op dit schip, ik kan alleen nog lachen omdat ik geld verdien."

De andere bemanningsleden willen niets zeggen voor de camera. "Ze zijn zo bang om verkeerd over te komen of iets vekeerds te zeggen", aldus de havendominee.

Lot nog onzeker

Het lot van de bemanning is nog onzeker, waarschijnlijk moeten ze nu eerst naar Rusland. Dat betekent dus nog veel langer op zee. "Ze gaan nu ook nog over het wettelijk maximum heen, de vakbond is dat nu ook aan het uitzoeken", vertelt de dominee.

De bemanningsleden worden ondertussen opgevrolijkt met simkaarten die de dominee ze heeft gegeven zodat ze hun familie thuis kunnen bereiken. Ook hebben ze een biertje - geen Corona - aangeboden gekregen.