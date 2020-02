Ravage op N201 bij Kortenhoef na ongeluk met drie auto's

De Vreelandseweg (N201) bij Kortenhoef is aan het begin van de avond na een ongeluk met drie auto's enige tijd dichtgeweest. Een van de betrokken auto's belandde door de klap in een greppel langs de weg.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur ter hoogte van recreatiestrand Zuwe. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. De drie betrokken auto's raakten zwaarbeschadigd.

Op foto's van de nasleep van de botsing is een ambulance te zien, maar of de inzittenden gewond zijn geraakt, is niet bekend. De wrakken zijn inmiddels geborgen en de weg is vrijgegeven.