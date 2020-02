Gewonde man valt zijn helpers aan in hun eigen huis: "Opeens sprong hij bovenop me"

Nietsvermoedend zit de vrouw dinsdagavond om 20.30 uur thuis als de bel gaat. "Normaal doe ik nooit open als het donker is, want we zijn eerder ook al eens overvallen. Maar ik zag dat hij gewond was en deed open." De man zit onder het bloed, trilt en is in paniek. "Ik ben overvallen in het park. Mag ik met uw telefoon bellen?", wordt de vrouw gevraagd.

De vrouw geeft haar huistelefoon, maar laat hem niet gelijk binnen. "Dat deed ik ergens toch uit een soort automatisme. Ik pakte ook de alarmknop, waarmee we de beveiliging kunnen alarmeren." Uiteindelijk wint de man het vertrouwen van het echtpaar. "Hij vroeg of we een pleister hadden en of hij wat mocht drinken. En zo kwam hij steeds verder het huis in."

Schaar

"Toen hij eenmaal in de keuken op een stoel zat pakte ik pleisters en een schaar. En net toen ik hem wilde helpen, viel hij me ineens aan en sprong hij bovenop me. Er ontstond een worsteling en hij probeerde de schaar af te pakken." Het lukt de aanvaller uiteindelijk niet om de schaar te bemachtigen, waarbij de vrouw hulp kreeg van haar man.



Haar man kreeg vervolgens klappen met de pepermolen die in hun keuken stond. "Maar beetje bij beetje krijgen we hem toch richting de deur." Vervolgens krijgt de aanvaller toch nog even de schaar te pakken, maar wonder bij wonder blijft het bij een klein wondje. "Ondertussen belde ook de beveiligingsdienst omdat ik de alarmknop had ingedrukt."

Het stel werkt de man naar buiten en zien daar nog twee andere personen staan. "Mogelijk dat die er bij hoorden, dat weten we niet. Maar ze gingen daarna wel weg."

Wat was zijn doel?

Wat de aanvaller nou precies wilde weet het echtpaar niet. "Ik kan het niet geloven. Je kunt gewoon voor niemand meer open doen. Als er de volgende keer weer iemand gewond voor de deur staat, dan laat ik die persoon buiten staan en bel ik wel 112. Maar dat wil je toch helemaal niet? Mijn zoon is ongeveer net zo oud als de overvaller. Als die ergens gewond voor de deur staat, wil je ook dat hij geholpen wordt."