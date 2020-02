VIDEO: Jongen (14) bedreigd, mishandeld en beroofd op straat in Amsterdam-West

AMSTERDAM - Een 14-jarige jongen is op woensdag 11 december in Amsterdam-West bedreigd, mishandeld en beroofd. Omdat de misdaden zijn vastgelegd, hoopt de politie dat iemand de verdachten herkent.

De jongen loopt rond 15.50 uur 's middags nietsvermoedend door de Lodewijk van Deysselstraat als er ter hoogte van het Heksenpad plotseling twee mannen op hem af komen en hem vastpakken. Een van de mannen bedreigde hem met een vuurwapen, zo verklaarde de jongen tegenover de politie.

Neergetrapt

Ze hebben het gemunt op zijn tas, maar omdat hij die niet direct afstaat, wordt hij door een van de straatrovers neergetrapt. Het slachtoffer laat zijn tas dan wél los, maar is nog niet van zijn belagers af: voordat ze met hun buit richting de Burgermeester Roëllstraat vluchten, geeft de tweede straatrover de jongen nog een trap.

"Aanvankelijk dacht hij dat het wellicht een geintje was, maar toen hij met een vuurwapen werd bedreigd, wist hij dat het menens was", aldus een politiewoordvoerder in Bureau NH. De jongen is zo zwaar toegetakeld dat hij na het geweld mank liep en zelfs op straat in elkaar zakte.

Signalement

Een van de verdachten wordt rond de 18 jaar oud geschat, heeft een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur en zwart haar. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en droeg op het moment van de beroving een bruine pet van het merk Gucci en een grijs-zilverkleurige winterjas.

De andere verdachte is eveneens rond de 18 jaar oud, heeft ook een lichtgetint uiterlijk en een normaal postuur, maar is iets kleiner dan zijn compagnon. Hij had de betreffende dag kort zwart haar en droeg een donkerblauwe winterjas en een lichtblauwe spijkerbroek.

Wie meer informatie heeft over de beroving of de verdachten, wordt gevraagd die informatie te delen met de recherche.