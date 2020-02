West-Friesland Bijzondere kapel te koop: maar wat ermee te doen?

HEM - Altijd al gedroomd van je eigen kerkgebouw? In Hem staat de H. Theresia van Lisieux-kapel te koop. Buurtbewoners vinden het spannend, want wat ermee gaat gebeuren, is ongewis.

Op de website van de makelaar is te zien dat de kapel ruim 300 m2 groot is, en op een perceel van 9.300 m2 staat. Want achter het gebouw ligt nog een groot stuk land en naast het gebouw vind je een grote parkeerplaats voor meerdere auto's. Van binnen is het een echte kerk, inclusief orgel.

Quote "Het doet me niks als de kapel omgaat. Ik vind er weinig aan" omwonende kapel

Dus wie z'n fantasie de vrije loop laat, komt natuurlijk al snel op ideeën, al is de overbuurman wel heel rigoureus. "Het doet me niks als die omgaat. Vind je 'm echt mooi? Ik vind er weinig aan." Hij vermoedt dan ook dat het gebouw uit 1930 wordt neergehaald om plaats te maken voor een seniorencomplex. Appartement, discotheek of een groot huis? De directe buurvrouw van de kapel kijkt er toch met andere ogen naar. "Ik vind het ook wel jammer. Er zijn veel mensen die er bijzondere momenten hebben meegemaakt." Toch vindt ze het ook wel spannend wat de nieuwe eigenaar ermee gaat doen. Op een discotheek of bar zit ze bijvoorbeeld niet te wachten. "Het is nu lekker rustig. Je mag er een woning van maken. Dus misschien appartementen, een twee-onder-een-kap-woning. En iemand die een beetje fantasie heeft, kan er een heel mooi woonhuis van maken. Ik zou er een mooi huis van maken als ik het zou hebben gekocht."



Tekst gaat verder onder de foto's.

H. Theresia van Lisieux kapel in Hem Brantjes Bedrijfsmakelaars

H. Theresia van Lisieux kapel in Hem Brantjes Bedrijfsmakelaars

H. Theresia van Lisieux kapel in Hem Brantjes Bedrijfsmakelaars

H. Theresia van Lisieux kapel in Hem Brantjes Bedrijfsmakelaars

Het kerkbestuur wil weinig kwijt over de verkoop van de kapel behalve dat in 2017 is besloten het gebouw af te stoten omdat er geen gebruik meer van gemaakt werd door de lokale gemeenschap. Momenteel worden er alleen op zondag nog vieringen gehouden voor Poolse katholieken uit de omgeving. Waar die naartoe moeten is nog onduidelijk. De vraag die rest is hoeveel het gebouw moet kosten. Een vraagprijs is er niet. Tijdens kijkdagen op 15 en 27 februari kunnen geïnteresseerden zich inschrijven en een bod doen.