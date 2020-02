Jong geleerd, goed gespaard: budgetcoaches leren Gooise jeugd met geld omgaan

HUIZEN - Budgetcoaches Nathalie en Talar proberen mensen in Huizen en Blaricum uit de schulden te houden. En daarmee kan je niet vroeg genoeg beginnen, dus geven ze voorlichting op basisscholen. De Huizer basisschool de Tweemaster had de primeur.

"Wij vinden het belangrijk om nu al workshops te geven aan groep 8 omdat kinderen vaak al een eigen pinpas hebben, zakgeld krijgen en zelf uitgaven doen", legt Talar uit. Nathalie heeft eigenlijk één boodschap voor de jongeren: kom niet in de schulden, want als je eenmaal in de schulden terechtkomt, is het heel moeilijk om daar weer uit te komen.

Dagobert Duck

Via filmpjes, een presentatie en een quiz proberen ze de scholieren het belang van geld te laten inzien. Maar er zitten een hoop Dagobert Ducks in de klas. De achtstegroepers laten enthousiast horen hoeveel geld ze wel niet sparen.