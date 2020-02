'Taalheld' Lotte helpt jongeren met achterstand aan werk: "Dan kunnen ze weer echt meedoen"

ALKMAAR - Lotte Mol is verkozen tot taalheld van Noord-Holland. Ze biedt jongeren met taal- of rekenproblemen een baan in haar Alkmaarse restaurant en helpt hen daarmee een normaal leven te leiden.

NH Nieuws

Lotte is verbaasd dat ze de prijs van de Stichting Lezen en Schrijven heeft gekregen: "Ik wist niet dat ik op deze manier echt het verschil maakte, zeg maar", zegt ze bescheiden. Laaggeletterd In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben diezelfde mensen ook moeite hun weg te vinden in een wereld die op digitale middelen als computers en smartphones draait. Een reis met het openbaar vervoer is dan vaak al een brug te ver, maar zelfs het lezen van een straatnaambord kan een probleem vormen.

Door te werken in Lottes restaurant 'Stoer' in Alkmaar krijgen de jongeren de kans om al werkend een manier te vinden om met hun beperking om te gaan. Een van hen is Myo Samuels, die moeite met rekenen heeft en het lastig vindt om met computers te werken. "Het is fijn om iets te kunnen vragen aan iemand die ik kan vertrouwen", zegt hij. Taalheld van Nederland Door haar verkiezing als taalheld van Noord-Holland doet Mol automatisch mee aan de landelijke verkiezingen van de Stichting Lezen en Schrijven. Als het aan haar pupillen ligt is de uitslag al bekend: "We gaan voor de winst, zeker", zegt Myo met een lach van oor tot oor. Op 3 april wordt bekend of Lotte tot taalheld van Nederland wordt gekroond.

NH Nieuws