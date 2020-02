Politie roept spoorloze getuigen zware mishandeling op: "Meld je opnieuw"

AMSTERDAM – De politie is dringend op zoek naar twee getuigen van een zware mishandeling in een woning in de Jan Maijenstraat in Amsterdam-West. In de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 november vorig jaar werd een 50-jarige man flink toegetakeld door een groep onbekende mannen. Het slachtoffer was op dat moment op bezoek bij een vriendin.

Rond 2:15 uur werd er aangeklopt bij de woning. Onmiddellijk nadat de man de deur had opengedaan, werd hij in elkaar geslagen. Hij raakte buiten bewustzijn en belandde in een coma. Pas twee weken later ontwaakte hij daaruit. Hij heeft geen idee waarom de daders het op hem hadden voorzien.

De politie sprak de bewuste nacht al met een vriendin en een kennis van het slachtoffer, die tijdens de mishandeling ook in de woning aanwezig waren. Toen de recherche later opnieuw met de twee in contact probeerde te komen om enkele aanvullende vragen te stellen, leken ze van de aardbodem verdwenen. De politie roept de twee in de aflevering van Bureau NH van vandaag op contact op te nemen.

