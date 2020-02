Hoe Minh Vu en zijn familie in 1981 Vietnam ontvluchtten: "Het was een ware nachtmerrie"

HOORN - " Mijn moeder hield vol dat ik nog leefde, dat is de reden dat ik hier nog ben", vertelt bootvluchteling Minh Vu. Samen met zijn familie ontvluchtte hij in 1981 het door oorlog verscheurde Vietnam. Het bijzondere familieverhaal is nu in theaters door het hele land te zien en gaat ook verfilmd worden.

Minh is twee maanden oud als zijn familie in het geheim een boot bouwt om te vluchten uit Vietnam. Vader en moeder vertrekken met hun zeven kinderen, de zee op, de vrijheid tegemoet. Dagenlang dobberden ze op zee, zonder eten of drinken. Minh: "Mijn moeder geloofde erin dat ik nog leefde en zei 'Ik hou hem net zolang vast tot we gered zijn, eerder laat ik hem niet los'."

"Vluchtelingen waren er tientallen jaren geleden al, maar vandaag de dag is het nog net zo actueel", trekt Minh de vergelijking met vroeger en de boodschap die het theaterstuk uitdraagt. "Ons familieverhaal is een verhaal van toen, maar ook van de problemen van het hier en nu."

Alles moest in het geheim gebeuren: de planning was strak en het vertrek stond gepland voor het holst van de nacht. In alle hectiek raakte Minh's zus spoorloos. "Mijn moeder raakte mijn zus kwijt, iemand heeft haar toevallig nog meegenomen. Het had zomaar gekund dat ik geen zus meer had gehad."

Na vijf dagen op zee werden ze gered door een Nederlands koopvaardijschip. Vele schepen voeren voorbij, maar uiteindelijk was het de olietanker Antilla Bay die rechtsomkeert maakte en de familie Vu aan boord haalde. Ze werden opgevangen in een asielzoekerscentrum en kwamen vervolgens in Hoorn te wonen.

Als hij van zijn neef over het dagelijkse leven in Vietnam hoort, is Minh sprakeloos. "Om naar het vliegveld te komen, kostte hem twee dagen loon - een paar euro dus. Maar hij wilde van mij geen geld aannemen. Ook al is Vietnam steeds meer toeristisch, het verdriet van vroeger en de armoede is nog steeds voelbaar."

Vader Tuyet Vu is een harde werker en wil voor zijn familie een goede toekomst opbouwen: zo introduceert hij de Vietnamese loempia in Nederland, een stap die zelfs leidt tot de oprichting van een loempiafabriek aan het Keern in Hoorn.

Eenmaal aangekomen in zijn geboortedorp, werd hij rondgeleid door een gids. "Toen had ik pas echt een brok in mijn keel", vertelt Minh. "We liepen over het strand en zij vertelde ons dat haar familie had besloten niet te vluchten. Dagelijks spoelden er lijken aan op strand van de bootvluchtelingen die het niet overleefden."

Uitverkochte première

De ontmoeting met zijn neef komt in een passage terug in het muziektheaterstuk, dat eind januari in de schouwburg in Hoorn in première ging. Nu de show door het land toert, kijkt Minh met een warm gevoel terug op die bijzondere avond.

"Dat gaf mij zoveel liefde. De echtgenote van de kapitein van het schip was er. En ook het gastgezin dat ons jarenlang gesteund heeft en ons heeft geholpen met integreren. Het voelde als één grote reünie: zelfs docenten van de basisschool waren er die ik in geen dertig jaar gesproken had."

Boek wordt verfilmd

Terwijl de theatertour door het hele land gaat, werd gister bekend dat het familieverhaal ook verfilmd gaat worden, meldt Shownieuws. Regisseur Steven de Jong, bekend als maker van De scheepsjongens van Bontekoe en De hel van ’63, basseert zich op het boek Vietnam van Dick van den Heuvel. Naar verwachting zal de film in 2021 in de Nederlansde bioscopen te zien zijn waarin de waargebeurde geschiedenis van Minh Vu en zijn familie wordt verteld.