IJmond VIDEO: Man met mes grist donatiepot van toonbank snackbar Uitgeest

UITGEEST - In de hoop de dader te vinden, heeft de politie heeft beelden vrijgegeven van een flitsroof in snackbar 't Luifeltje in Uitgeest.

NH Nieuws

De dader komt de avond van 10 januari met een mes in z'n handen de snackbar binnen. Meerdere klanten en personeelsleden zien hoe hij een paar stappen richting de toonbank zet, een pot met geld oppakt, de snackbar weer verlaat en rent met buit richting de Geesterweg. In totaal is de man vijf à zes seconden binnen, zo is te zien in beelden van Bureau NH.

Lees ook IJmond Snackbar overvallen in Uitgeest, dader voortvluchtig

Het geld in de gestolen pot was bestemd voor de stichting Kinderen van de Voedselbank, om kinderen die in arme gezinnen opgroeien een extraatje te kunnen geven. Vanwege de diefstal heeft de snackbareigenaar besloten het 'niet langer verantwoordelijk te vinden een donatiepot op de toonbank neer te zetten'. Signalement Hoewel de daders slechts enkele seconden in de snackbar is geweest, hebben klanten de politie een beperkt signalement kunnen geven. Bekend is dat het om een blanke, mollige man van ongeveer 1,80 à 1,85 meter lang gaat. Verder droeg hij een opvallende witte gewatteerde jas, met blauwe, horizontale strepen. Wie de man herkent, of andere tips heeft die bij de oplossing van deze zaak kunnen helpen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.