Bemanning Clipper Stad Amsterdam begint aan heropbouw: "Ze krijgt haar ziel weer terug"

DEN HELDER - Op de oude Rijkswerf Willemsoord wordt al sinds eind oktober hard gewerkt om de Clipper Stad Amsterdam, het vlaggenschip van onze hoofdstad, weer in topconditie te krijgen. De afgelopen maanden werd het schip gedeeltelijk ontmanteld. De tijd is nu aan gebroken dat de clipper haar oude schoonheid terug krijgt.

"We hebben sinds eind oktober heel hard gewerkt", zegt bootsman Niels Hendriks. "Het hele tuigage is er af geweest. Die ligt nu nog grotendeels binnen. En er is een hoop onderhoud gedaan. We zitten nu echt op een kantelpunt, komende zaterdag zijn we op de helft. We staan er goed voor."

Filtersysteem

Onder in het schip zijn nog een aantal grote gaten gezien. Die zijn in het plaatwerk gezaagd zodat de oude motor en kombuis konden worden verwijderd. Het schip krijgt ook een nieuw filtersysteem waarmee het afvalwater kan worden gereinigd. Een groot deel van het werk wordt door specialisten gedaan, maar de bemanning zelf zit ook niet stil.

"We doen bijvoorbeeld al het tuigwerk helemaal zelf, dat is alles wat met de zeilen, de lijnen en de blokken heeft te maken", vertelt Hendriks. "Het schip heeft bijvoorbeeld zo'n 14 kilometer aan touw en kabels en zo'n 800 katrollen aan boord."

Tuigwerk

Het tuigwerk wordt gedaan in gebouw 72 op Willemsoord. In de grote hal krijgen de ra's een verse lik verf. Een verdieping hoger draaien bemanningsleden kunststof rond dunne ijzeren kabels. "Ze zijn het staandwand aan het bekleden. Ze doen er eerst vet op en daarna komt er een laagje plastic op. Het is om de stalen kabel te conserveren."

In mei moet het schip klaar zijn. Er wacht eerst een tocht door Europese wateren, daarna Sail Amsterdam en uiteindelijk ligt er een twee jaar durende wereldreis voor de boeg. "We gaan eind deze maand beginnen met het terugplaatsen van de masten en de ra's. Daarna alle lijnen spannen, dat kost veel tijd. Maar dan begint ze wel weer haar echte vorm te krijgen, dan krijgt ze haar ziel weer terug!"