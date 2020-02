Reparatiecafé repareert veel meer dan kapotte spullen: "Mes snijdt aan drie kanten"

HAARLEMMERMEER - Al zo'n zeven jaar kunnen inwoners van Haarlemmermeer hun kapotte spulletjes laten repareren in het Repair Café. Niet alleen worden kapotte radio's, blenders en waaiers weer nieuw leven ingeblazen, een broek wordt er met hetzelfde gemak even ingekort. Tijdens het wachten komen de mooiste verhalen los.

Rien Wattel (72) had in 2013 de vurige wens iets te doen voor het milieu. Om minder grondstoffen te verspillen leek het hem een goed idee om spullen te repareren in plaats van weg te gooien. "Ik zat in een clubje met gelijkgestemden. We willen dat onze kinderen ook nog kunnen genieten van de aarde. Toen zijn we het café begonnen", legt hij uit.

"Via huis-aan-huisbladen hebben we handige vrijwilligers gezocht. Binnen korte tijd hadden we tal van reacties van mensen die graag spulletjes van anderen wilden repareren. Er zijn zoveel mensen met pensioen die graag nog wat willen doen. Ze vinden het jammer dat ze niks meer om handen hebben en kunnen in een social isolement raken. Ook zijn er mensen die ziek zijn geweest en het lastig vinden om de weg naar de maatschappij weer te vinden", vult hij aan.