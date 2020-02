IJmond De Moriaan weken dicht door brand: "Het is een ravage"

WIJK AAN ZEE - Als gevolg van brand in de meterkast moet sporthal De Moriaan in Wijk aan Zee wekenlang dicht. De brand ontstond vanmorgen door kortsluiting in de meterkast. Een schoonmaakster ontdekte de vlammen.

Fred Segaar/NH Nieuws

"We zouden de eerste keer weer gaan gymen met de hele groep", vertelt Greet Cudovan, één van de vaste bezoekers van De Moriaan. "Er zullen hier voorlopig geen activiteiten meer plaatsvinden", laat voorzitter Robert Koch weten. De sporthal is samen met het dorpshuis onderdeel van stichting de Monriaan. De roetschade is aanzienlijk en de electra zal vervangen moeten worden", aldus Koch. "Er wordt rekening gehouden met enkele weken."

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en het vuur was snel onder controle. Aan de buitenkant is niets te zien, maar binnen in de hal liggen brokstukken van het dak. "Een ravage", zegt Greet. Ze is elke woensdag te vinden in De Moriaan. Overdag voor de ouderengym, 's avonds voor het volleybal.

