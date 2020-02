Politie geeft aan dat het bij twee incidenten in Hoorn 'mogelijk' om dezelfde man gaat

HOORN - De politie onderzoekt of de twee incidenten die gisteravond slechts 3,5 kilometer bij elkaar vandaan plaatsvonden in Hoorn, met elkaar verbonden zijn. Het zou mogelijk om de dezelfde man gaan.

Een man van rond de 25 jaar belde gisteravond aan bij een huis aan de Emmalaan om 20.00 uur. De bewoonster deed open. De jongen had een bebloede hand en vroeg om hulp aan de vrouw. Zij wilde hem die hulp bieden, maar vervolgens ontstond er een gevecht tussen de twee, waarbij de jongen de vrouw en een andere bewoner heeft verwond.

Even later heeft een jongen bij het station een taxi genomen. Hij wilde uitstappen bij de Watermolen en mishandelde daar de chauffeur.

Signalement

De politie doet onderzoek naar de twee zaken en geeft aan dat het 'mogelijk' om dezelfde man gaat. Hij is blank met kort blond haar. Hij was gisteravond gekleed in een trainingsbroek met lichtblauwe jas en camelkleurige schoenen.