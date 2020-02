Geschrokken reacties om bekladde stoep voor Amstelveense winkel

AMSTELVEEN - De stoep voor de Indiaas-Pakistaanse winkel Zohra in Amstelveen is beklad. Op de grond staat de tekst 'Geen halal in onze straat'. Zowel de eigenaar van de winkel als buurtbewoners reageren geschrokken.

De radicale groepering 'Rechts in Verzet' zegt op Twitter dat actievoerders op die manier willen protesteren tegen de verkoop van ritueel geslacht vlees. In hun ogen gaat het om onverdoofd slachten dat dierenleed veroorzaakt en verboden moet worden. Een blik op de website van de groep zelf leert dat het zich verzet tegen de 'alsmaar toenemende massa-immigratie en islamisering van Nederland.'

De zoon van de eigenaar van de winkel, Arsalan, laat weten dat er aangifte is gedaan tegen de groep. Hij begrijpt niet waarom de winkel doelwit is. "Halal-vlees is overal verkrijgbaar, ook bij Albert Heijn." "Ik dacht, dit slaat helemaal nergens op. Geen halal in onze straat? Wat is dat voor boodschap," zegt buurtbewoner Siep die zijn hondje aan het uitlaten was.

Kok Hassan van Zohra vertelt dat In het verleden de winkel vaker doelwit is geweest. Zo is er volgens hem hondenpoep tegen de ramen gesmeerd. Of dat iets te maken heeft met dit incident, kan Hassan niet vertellen. "Je voelt je gewoon niet veilig, weet je. Vandaag gebeurt er dit, ik weet niet wat er de volgende keer gebeurt."