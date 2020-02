De Peiling: Hondenbelasting overal invoeren of overal afschaffen?

In de ene gemeente betaal je het wel, in de andere niet: Hondenbelasting. Dit jaar heffen in Nederland 193 gemeenten belasting op het bezit van een hond. Dat zijn er 8 minder dan vorig jaar. Wat vind jij? Moet hondenbelasting overal worden afgeschaft of juist overal worden ingevoerd?

Duurste gemeenten

De bedragen die gemeenten rekenen voor het houden van een hond lopen sterk uiteen. Landelijk is de stad Groningen het duurst voor hondenbezitters. Daar betaal je voor een hond 129,60 euro belasting per jaar. Bij ons in Noord-Holland is Hilversum koploper met 105,48 euro voor de eerste hond. Een tweede hond kost het baasje 176,88 . Voor een derde hond betaal je in Hilversum 242,64 euro belasting.

Afgeschaft

In onze provincie hoeven inwoners van Castricum, Koggenland, Uitgeest en Zandvoort sinds het begin van dit jaar niks meer te betalen voor hun hond omdat de hondenbelasting in de gemeenten is afgeschaft.

Geen doelbelasting

Hondenbelasting is geen doelbelasting. Gemeenten zijn dus niet verplicht om de opbrengst aan hondenfaciliteiten te besteden of aan het opruimen van poep. De opbrengst verdwijnt in de algemene middelen.

Petitie

Gary Yanover heeft vorig jaar een petitie met 60.840 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer tegen hondenbelasting. Hij vindt het discriminatie van hondenbezitters. "Want mensen met een kat of paardenliefhebbers betalen niet, terwijl zij met hun dier ook gebruik maken van de openbare ruimte. Bovendien is het oneerlijk dat je in de ene gemeente wel hondenbelasting moet betalen en in een andere niet."

Wat vind jij?

Moet de hondenbelasting overal worden afgeschaft of juist overal worden ingevoerd? We horen graag hoe jij daarover denkt.