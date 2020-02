Vier jaar cel geëist tegen Hilversummer die drugs dealde rond scholen

De twee Hilversummers bekenden voor de rechter dat ze inderdaad in drugs hebben gehandeld. De 21-jarige Hilversummer gaf aan dat hij niet heeft geweten dat het om minderjarigen ging. Ook zegt hij veel korter te hebben gedeald dan wordt gesteld. Zijn jongere medeverdachte bekende dat hij alleen in softdrugs heeft gehandeld, zeker niet in harddrugs.

De zaak kwam aan het rollen toen een moeder haar 14-jarige zoon flink onder invloed van mdma aantrof. De zoon vertelde hoe hij aan de drugs was gekomen, waarop de moeder aangifte deed.

Ware apotheek aan pillen

De twee Hilversummers konden afgelopen zomer op heterdaad worden betrapt. In de auto waarin ze zaten, werd drugs gevonden. Bij een latere huiszoeking bij de 21-jarige man vond de politie een ware apotheek aan pillen, onder meer xtc en Ritalin, een adhd-medicijn dat ook als drugs wordt gebruikt.

Volgens het Openbaar Ministerie bedreven de twee Hilversummers een 'professionele handel', zonder om te kijken naar de gevolgen voor de jonge drugsgebruikers. De 21-jarige Hilversummer zou met zijn handel zeker 100.000 euro hebben verdiend. Bij de jongere medeverdachte werd niets gevonden.

De rechter doet over twee weken uitspraak.