FNV Metaal niet blij met voornemen Tata om onderdelen te verkopen: "Schieten in eigen voet"

IJMUIDEN - Tata Steel Europe is voornemens om een aantal dochterbedrijven in de verkoop te zetten, tot ongenoegen van Tata Steel in IJmuiden. De directie vreest zo de grip op de afzetmarkt te verliezen. Ook FNV Metaal noemt het plan 'onstrategisch' en benadrukt dat het tegen de afspraak is.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Toch komt het voornemen om diverse dochterondernemingen te verkopen niet als een verassing voor vakbond FNV Metaal: "De geruchten gingen al langer. Voor de kerst kwamen de eerste berichten al naar buiten. Dat is de reden dat we in de laatste onderhandeling met Tata Steel Nederland afspraken met de directie hebben gemaakt dat er geen strategische onderdelen verkocht mogen worden", vertelt FNV-woordvoerder Aad in 't veld in de Ochtendshow op NH Radio.

Daarnaast onderstreept hij het belang van de strategische bedrijven. "Nu is de staalmarkt slecht, maar zijn we ervan verzekerd dat we een deel van het staal kwijt kunnen aan onze eigen ondernemingen. Je moet niet in je eigen voet schieten", aldus In 't Veld.