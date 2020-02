Zet je schrap: zondag gaat het flink stormen

Volgens weerman Jan Visser is het de komende dagen nog rustig, maar slaat het weer in de nacht van zaterdag op zondag compleet om.

"De dag begint met flinke regen. De zuidwesterwind aan de kust is dan stormachtig. Waarschijnlijk zelfs met stormkracht negen. Er is een grote kans op windsnelheden van 100 tot 120 kilometer per uur", aldus de weerman.

Diepe depressies

Ook op maandag kunnen we nog last hebben van de storm, met name in de ochtend. "Maar eigenlijk zal het komende week een komen en gaan zijn van diepe depressies."