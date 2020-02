Een auto is vannacht tegen de vangrail op de A7 bij Berkhout gereden.

De automobilist raakte om nog onbekende reden de macht over het stuur kwijt en knalde tegen de vangrail. Vervolgens schoot de auto over de weg en kwam tot stilstand tegen de vangrail in de middenberm.

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De auto is weggesleept door een berger.