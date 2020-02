Blinde Dean (8) uit Weesp wil beste judoka van de wereld worden

WEESP - Dean Verhagen is bijna helemaal blind, maar volgt judoles tussen kinderen die wél kunnen zien. Hij heeft een grote droom: met judo naar de Paralympische Spelen. "Het is moeilijk, maar ik denk dat het wel gaat lukken."

Worstelen, koprollen, rennen: wie niet beter weet, heeft het niet door. Tijdens de judoles traint Dean namelijk nét zo fanatiek als de andere kinderen. "Ik vind judo een erg leuke sport en het maakt niet uit of je wel of niet kunt," zegt Dean.

Toch is het niet eenvoudig, want Deans zicht is erg beperkt. "Met mijn rechteroog zie ik drie procent en mijn mijn linker nog maar twee," vertelt hij. "Maar ik kijk goed naar de andere kinderen, zodat ik snap wat de bedoeling is." Twee keer per week traint hij bij Judovereniging Fritz in Diemen. "Iedereen is welkom hier, ook kinderen met een beperking," vertelt trainer Hanneke Fels. "Als het niet lukt, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd."

Dean wilde zelf per se naar reguliere judoles, vertelt zijn moeder. "Hij vindt het heel gaaf om te trainen met ziende kinderen. Soms is het wel eens lastig, want hij doet alles op de tast, maar ik zie hem enorm groeien," zegt ze. "Ik ben supertrots. Als hij iets wil, dan gaat hij ervoor."

Houdgreep

Zijn judovrienden merken weinig verschil. "Ik help hem wel eens met zijn band omdoen, maar verder is er geen verschil," vertelt Pepijn Apeldoorn. Hij vindt het vooral leuk om tegen Dean te judoën. "En ook wel een uitdaging, want Dean is erg goed. Zijn beenworpen zijn sterk en als je in z'n houdgreep zit, kom je er niet meer uit."

Dean is nog maar acht jaar oud, maar hij heeft al grote ambities. "Ik wil naar de Paralympische Spelen en de beste judoka van de wereld worden," vertelt hij. "Dat is moeilijk, maar als ik zo doorga als nu, denk ik dat het wel gaat lukken," schat hij zo in.

Trainer Hanneke juicht die ambitie toe. "Hij traint hier met zoveel enthousiasme en passie. Het belangrijkste is dat hij er plezier in blijft houden, maar ik hoop van harte dat ik hem over vijftien jaar op de Spelen tegenkom."

Hieronder legt Hanneke uit hoe het is om les te geven aan Dean.