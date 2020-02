Einde aan ludieke recordpogingen in Limmen: "Op ons hoogtepunt, maar met pijn in ons hart"

LIMMEN - Na twintig jaar is er een einde gekomen aan de ludieke Limmer recordpogingen. De stichting die het elke vijf jaar organiseerde stopt er mee. "Op ons hoogtepunt", vertelt bestuurslid Andre Koopman, "maar met pijn in ons hart."

"Wat als een klein grapje begon, groeide uit tot een groot meerdaags event", herinnert Koopman zich terwijl hij door de memorablia bladert. In 2000 richtte hij samen met dorpsgenoten de stichting Limmen Ludiek op. Elke daarop volgende vijf jaar organiseerde de stichting een bijzondere recordpoging. Het resulteerde in vier vermeldingen in het Guinness World Records-boek.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Het grootste cocktailglas in 2001 (2001 liter), in 2005 een mega piramide van bierkratten (zo'n 64.000 stuks), vijf jaar later de hoogste Legotoren (ruim 30 meter) en in 2015 het gigantische mozaïek van kurken (180 vierkante meter met ruim 400.000 kurken). Dat mozaïek blijkt nu het laatste kunststukje van de stichting en de vele honderden vrijwilligers.

