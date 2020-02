Nieuw-Venneps inloophuis heeft altijd een luisterend oor voor kankerpatiënten

NIEUW-VENNEP - Het was gisteren Wereldkankerdag. Een dag om stil te staan bij de impact van de ziekte die zoveel mensen raakt. Een dag als ieder ander in het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep. Hier bieden vrijwilligers dagelijks een luisterend oor aan gasten en begeleiden deze in hun proces met kanker.

De strijd tegen kanker is voor veel mensen de meest kwetsbare periode van hun leven. Niet onbegrijpelijk dat de drempel om naar binnen te stappen de eerste keer groot is. Daarom zwaait de deur vanzelf open wanneer iemand nadert. Geen deurbel, geen klopper en geen balie. Alles om het binnenwandelen makkelijker te maken. Binnen wacht een gastheer of -vrouw de bezoeker op. Er wordt nooit gevraagd waarvoor iemand komt, de bezoeker krijgt een handje en - als het de eerste keer is - een rondleiding. Daarna volgen koffie en een gesprek. De gastheer (of vrouw) luistert zonder oordeel en zonder advies. Luisteren "Iemand die naar ze luistert. Dat is het allerbelangrijkste dat onze gasten nodig hebben", vertelt vrijwilligerscoördinator Marcia de Groot. "Maar daar heeft deze maatschappij geen tijd meer voor. Iedereen heeft het maar druk. Terwijl je bij je ziekte stil wilt staan, maar ook bij wat het voor jou en je omgeving betekent. Dáárvoor zijn onze gastheren en -vrouwen."

NH Nieuws

In het inloophuis worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, knutselgroepen en yoga-lessen. Voor de meer praktische gast worden er lezingen gehouden over afscheid nemen, financiën rond het overlijden of samen een uitvaart voorbereid.

Quote "Als ik in het ziekenhuis ben, gaat het over mijn kanker. Als ik hier ben gaat het over mij." een VROUW die helaas haar strijd tegen kanker verloren heeft

Ook zijn er wekelijks lotgenotengroepen voor mannen of vrouwen. Maar ook komt in het inloop twee keer per week een groep tieners (de chillers-groep) samen. Maar het belangrijkste wat het inloophuis te bieden heeft zijn misschien wel de gastvrouwen en -heren die altijd beschikbaar zijn voor een gesprek.

Hoe gaat het met je? Er werkt een klein leger aan vrijwilligers bij het inloophuis. De jongste achter in de twintig, de oudste is begin tachtig. Iedere begeleider krijgt eerst een intensieve training van drie dagen. Ook wordt iedere shift afgerond met een evaluatie en steeds weer dezelfde vraag: 'hoe gaat het nu met je?' Heel wat afgehuild "Het is altijd de bedoeling dat iedereen hier lichter naar buiten gaat dan binnen komt. Zowel de gasten als de vrijwilligers. Vandaar dat we ons team goed monitoren." Dat het werk van een gastheer of -vrouw soms zwaar kan zijn beaamt Marcia meteen. "Kanker raakt iedereen. De gesprekken soms heel diep gaan. Dat drukt op je, maar lucht ook op. Echt, er wordt hier heel wat afgehuild. Maar dat zijn niet alleen tranen van verdriet. Wij huilen hier ook van het lachen."