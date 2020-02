'Opvang Velserpoort is door alcohol- en drugs onveilig voor daklozen'

BEVERWIJK/HAARLEM - Alcoholgebruik en blowen leidt in opvanginstelling Velserpoort tot een onveilige situatie voor de cliënten. Dat zegt de Beverwijkse Mieke Huisman, die ruim een jaar in de instelling voor daklozen in Haarlem-Noord woonde.

Huisman, die sinds november vorig jaar een eigen flat heeft in Beverwijk, diende bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Platform Opvanginstelling Amsterdam (POA) twee klachten in tegen HVO-Querido, de stichting die in Velserpoort daklozen opvangt en begeleidt. In beide gevallen werd ze in het gelijk gesteld, zo blijkt uit de uitspraak, die in handen is van NH Nieuws. Huisman is blij met de erkenning.

Huisman heeft zich vanaf het moment dat ze werd opgevangen, begin november 2018, ‘onveilig’ gevoeld in Velserpoort. Zo werd haar kwalijk genomen dat ze het drugsgebruik van een mede-cliënt aankaartte bij de bewaking. Die zou er niets mee hebben gedaan. Sterker, de bewaker heeft de blowende dakloze volgens Huisman op de hoogte gebracht van de klacht. Het schenden van haar privacy nam Huisman hoog op en had ernstige gevolgen voor haar relatie met de andere cliënt, die haar zou hebben bedreigd.

Quote "Verweerder heeft een en ander te lang op zijn beloop gelaten" Citaat uit de uitspraak klachtencommissie

Ook is HVO-Querido volgens de uitspraak tekort geschoten bij pogingen huisvesting voor Huisman te vinden. "Verweerder (HVO-Querido) heeft een en ander te lang op zijn beloop gelaten en daardoor is de uiteindelijk gevonden oplossing voor klaagster te laat gerealiseerd. De klacht is daarom gegrond." Hoewel ze in het gelijk gesteld, reageerde de Beverwijkse ingetogen toen ze de uitspraak via de mail ontving. Daarvoor is er teveel gebeurd tijdens haar verblijf in Haarlem-Noord.

Huisman geeft toe dat ze kritisch is, maar voegt er aan toe dat ze strijd altijd 'met open vizier' heeft gestreden en met begrip voor de problemen waarmee zorginstellingen nu eenmaal mee kampen. Ze heeft zelf in de hulpverlening gewerkt en zegt dat ze 'weet waarover ze praat.'

Doordat ze de strijd aanging met de begeleiding, is 2019 'een rotjaar' voor haar geweest. Toch is ze, terugkijkend, blij dat ze is blijven vechten.

HVO-Querido zegt 'kennis te hebben genomen' van de uitspraak "We beraden ons er momenteel op", aldus een woordvoerder. "Het gaat om de situatie van een individuele oud-cliënt van HVO-Querido en haar beleving daarvan. Wij doen daarover verder geen mededelingen."