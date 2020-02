Medailles, tranen én nieuwe vrienden voor Special Olympics-schaatsploeg in Zweden

ÖSTERSUND - Het werd een onvergetelijk avontuur voor de Nederlandse Special Olympics schaatsploeg tijdens de Pre-Games in Zweden. Morgen stappen de deelnemers uit Haarlem, Beverwijk en IJmuiden met totaal negen medailles in het vliegtuig terug naar Nederland.

Deze week stonden de vier shorttrackers van Stichting Aangepast Schaatsen Kennemerland op het Zweedse ijs in Östersund om Nederland te vertegenwoordigen. Voor NH Nieuws blikten deelnemers Rick Spiering, Yara van Drunen Littel, Annemiek Niehot, Sebastiaan van Luijn en hoofdtrainer Marijke Huijzer vol trots terug op een bijzondere tijd. Ze wonnen medailles en 'nóg belangrijker': ze maakten nieuwe vrienden.

Sebastiaan van Luijn uit Beverwijk mag twee zilveren en een bronzen medaille toevoegen aan zijn prijzenkast. "Dit is super", steekt hij zijn duim omhoog. "Toen ik over de finish kwam moest ik wel een traantje laten. Omdat we zo goed gereden hebben met z'n allen", aldus de boomlange Van Luijn.

Yara van Drunen Littel neemt een bronzen en een zilveren medaille mee terug naar Haarlem. Toch beleefde ze haar hoogtepunt deze week niet op de baan zelf. "De openingsceremonie was het mooiste", legt ze uit. "En ik heb een nieuwe vriendin gemaakt."