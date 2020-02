Noordkop & Texel Bijzondere glas-in-loodramen komen tevoorschijn bij verbouwing Helders café

DEN HELDER - Een bijzondere vondst in Den Helder. Tijdens de verbouwing in het toekomstige café De Bliksem aan de Zuidstraat zijn oude glas-in-loodramen tevoorschijn gekomen. In de ramen zitten de wapens van Den Helder en Delft. Café-eigenaar Sanne van Trierum kan haar geluk niet op: "Ik ben er heel trots op!"

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

De glas-in-loodramen zijn gemaakt door glazenier Jan Schouten. Ze zaten verstopt achter een verlaagd plafond en houten platen. "Ik wist van oude foto's dat hier nog raampjes zouden kunnen zitten. We hebben een gat gezaagd in het plafond en toen zagen we het. We hebben staan gillen en een biertje opengetrokken."

Het is mogelijk dat de glas-in-loodramen er al zitten sinds de sigarenzaak van 1887 of sinds de opening van de zeilmakerij rond 1930. "Ik heb flink wat verf van de raampjes moeten krabben. Het wapen van Delft is gesigneerd door Jan Schouten. Prinsenhof Delft staat erop." Sanne krijgt van alle kanten foto's toegestuurd van het pand. Aan de buitenkant zijn de ramen afgedekt met een grote witte plaat."Die halen we weg en ik hoop dat de ramen het overleven. Ik kan niet wachten tot het licht er weer doorheen komt."