Ziek als zzp'er en niet verzekerd: "Het is echt een straf"

Getrouwd, drie kinderen en een goedlopende eigen rijschool: Jolanda heeft haar leven volledig op de rit. Tot daar in het najaar van 2018 abrupt verandering in komt. Ze gaat scheiden en krijgt een paar maanden geleden de diagnose borstkanker. "En dan word je zo gestraft als je ziek wordt, dat moet gewoon niet kunnen."

Acht jaar lang heeft Jolanda een eigen rijschool. Ze werkte gemiddeld zo'n dertig uur per week. Nu ze ziek is, komt ze enkel in aanmerking voor een bijstandsuitkering in de vorm van een lening. "Al die jaren werken, betalen aan de Belastingdienst en nu, nu ben ik niks. Ik kan nergens aankloppen, krijg 500 euro in de maand als zijnde lening van de gemeente."

Uit woede deelt ze haar verhaal op Facebook, wat al snel duizenden keren wordt gedeeld. Veel lotgenoten reageren op haar bericht. "De hoeveelheid reacties is overweldigend. Zoveel mensen die in een soortgelijke situatie zitten", aldus Jolanda.