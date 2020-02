Amsterdam Schoenontwerper Jan Jansen wilde eigenlijk clown worden

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is het de internationaal vermaarde schoenontwerper Jan Jansen.

Robert Jan de Boer

Biografie Naam: Jan Jansen Geboren: Nijmegen, 6 mei 1941 Beroep: Schoenontwerper Erelijst: EMS-cultuurprijs 1979, Grand Seigneur modeprijs 1995, Oeuvreprijs Fonds BKVB 2002, Max Heymansring 2006, Dutch Designer of the Year 2013

Clown "Ik wilde eigenlijk clown worden", zegt Jan Jansen. "Ik vond humor erg leuk." Gelukkig voor schoenendragend Nederland (en ver daarbuiten) werd hij dat niet, maar legde hij zich toe op het maken van schoenen. Al vroeg had hij daar zo zijn eigen opvattingen over. "Mijn vader was verkoopleider van een schoenfabriek. Toen ik, als goed opgevoed Katholiek jongetje, mijn eerste heilige communie deed, moest ik de schoenen van mijn vader aan. Die vond ik stijf en hard. Toen zei ik al tegen hem: 'waarom maken jullie dat niet leuker, wat speelser en soepeler?'"

Quote "Leesten maken kon ik vanaf dag één" Jan Jansen, schoenontwerper

Designerschoenen Schoenen van designers lopen in de regel niet lekker, maar die van Jan Jansen wel. "Dat komt", zo legt Jansen uit, "omdat ik met hakken niet hoger ga dan negen-en-een-halve centimeter. En ik heb vanaf het begin af aan, toen ik stage liep in Rome, leesten leren maken (een vorm die gebruikt wordt bij het maken van schoenen, red.). Dat kon ik vanaf dag één." En zo ontwikkelde Jansen, met de hulp van zijn vrouw Tonny in de rol van voorpasser, de ultieme pasvorm.

Jansen pakt er een damesschoen bij uit 1989. "Ik was een van de eersten die plateauzolen maakte en ik maakte ze rond. Dat was nieuw. Die hak is ook rond en niet recht. Kenners zien dat." Jansen maakte ook een rood hartje onder de zool als aardigheidje. En zo hebben alle schoenen van Jansen iets speciaals. "Dat gaat vanzelf", zegt Jansen. "Dat is mijn signatuur."

Quote "Ik maak schoenen voor mensen, niet voor foto's" jan jansen, schoenontwerper