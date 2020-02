Rob is doof en bijna blind, maar wil graag een voorbeeld voor anderen zijn

"Ik begon te struikelen over objecten laag bij de grond en kwam bij de oogarts terecht." Al snel werd de diagnose Usher-syndroom gesteld, een erfelijke aandoening die doofheid en blindheid veroorzaakt. "Mijn netvlies sterft langzaam af. Uiteindelijk zal ik volledig blind zijn."

De bergen in

De boodschap van de oogarts komt hard aan. "Nog een keer de bergen in met de auto was het eerste dat in mij opkwam. Dat vond ik het mooiste wat er is." Helaas valt de autovakantie letterlijk in het water. "Totaal verregend. Maar gelukkig heb ik daarna samen met een goede vriend het bergwandelen ontdekt. Zelfs een hele moeilijke afdaling in de Gorges du Verdon heb ik nog twee keer gedaan."