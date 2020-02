Gerechtshof wijst verzoek advocaat verdachte in zaak-Milica af: geen nieuwe getuigen horen

ZAANSTAD - In het hoger beroep van de strafzaak over de moord op de Zaanse Milica van Doorn komen geen extra verhoren van vrienden en bekenden die mogelijk iets weten over een geheime seksrelatie die verdachte Hüseyin A. met het slachtoffer claimt te hebben gehad.

De advocaat van Zaandammer A. had om de verhoren gevraagd. Volgens hem kunnen ze helpen aantonen dat zijn cliënt niet de dader is. A. kreeg eind 2018 conform de eis twintig jaar gevangenisstraf voor het verkrachten en doden van de jonge Zaanse.

Milica van Doorn (19) werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met veel geweld om het leven gebracht. Haar half ontklede lichaam werd gevonden in een vijver bij een kerk in de wijk Kogerveld. De zaak bleef tot 2017 onopgelost. Toen kon de politie A. oppakken na een DNA-verwantschapsonderzoek, waaraan hij zelf niet meedeed.