Duizenden moorkoppen over de toonbank voor KIKA: Aalsmeerse bakker in actie tegen kanker

Vorig jaar verkocht Ab Muller bijna 14.000 moorkoppen in een week. Je kunt niet alleen voor jezelf moorkoppen halen, het is ook mogelijk om medewerkers van ziekenhuizen in de buurt van Aalsmeer te trakteren. Inmiddels is er genoeg gedoneerd om morgen de medewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te trakteren. Voor de traktaties in het Spaarne Gasthuis zijn donaties nog steeds welkom.