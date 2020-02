Ook Chinese maatschappijen schrappen vluchten naar Schiphol vanwege coronavirus

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

China Eastern vliegt dagelijks tussen Shanghai en Schiphol, maar haalt tot eind maart 14 retourvluchten uit de dienstregeling. Passagiers die al tickets hadden kunnen hun reis omboeken of hun geld terugkrijgen.

Beijing en Guangzhou

China Southern heeft twee Chinese bestemmingen vanaf Schiphol: Beijing en Guangzhou. Tussen beide steden en Schiphol vliegt de maatschappij doorgaans iedere dag, maar brengt die vluchten respectievelijk terug naar vier en drie vluchten per week. Ook bij China Southern gaat het hier om een maatregel die tot eind maart geldt.

De grootste van China

China Southern is de grootste luchtvaartmaatschappij van China. De vraag naar tickets tussen Beijing en Amsterdam kan in de zomer normaal gesproken zo toenemen, dat de maatschappij dan het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380, op de route inzet. Onder andere vanwege het coronavirus is nog niet bekend of dat deze zomer weer gebeurt.